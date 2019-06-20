В Выборге крещенская купель будет оборудована у лодочной станции





19 января православные отмечают один из главных праздников - Крещение Господне. 18 января, в Крещенский Сочельник, в 17.00 в Спасо-Преображенском соборе начнется Всенощное бдение, по окончании которого состоится крестный ход - к набережной 40-летия ВЛКСМ. В акватории Большого ковша у лодочной станции, где будут установлены понтоны и организована купель, совершится чин водоосвящения. Крещенские купания пройдут с 19.20 до 02.00.

19 января омовение в воде всех желающих продлится с 09.00 до 20.00.

На время купаний на территории будет находиться бригада скорой помощи и сотрудники оперативных служб.

В поселениях Выборгского района также пройдут крещенские купания:

Приморское городское поселение – 19 января с 12.00 до 16.00, г. Приморск, Финский залив, территория "Яхт-клуба Койвисто";

Полянское сельское поселение – 19 января с 12.30 до 16.00, пос. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая;

Рощинское городское поселение – 18 января с 19.00 до 21.30, пос. Рощино, левый берег реки Рощинки.