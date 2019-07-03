В Выборге для пассажиров междугородных и пригородных автобусов построят навес



Остановочный пункт для общественного транспорта обустроят вблизи автовокзала на ул. Железнодорожной в Выборге. Об этом сообщили в пресс-служба администрации Выборгского района.

По проекту, открытая территория площадью более 200 кв. метров, где сейчас люди ожидают прибытия междугородних и пригородных автобусов, будет укрыта навесом - для защиты от атмосферных осадков. По ним разместятся две площадки для стоянки автобусов, специальные проходы для пассажиров, место для ожидания со скамьями. Строителям предстоит также обустроить водостоки до водоприемников центральной городской канализации и электроснабжение остановочного пункта.

Строительно-монтажные работы начнутся после новогодних каникул, говорится в сообщении.