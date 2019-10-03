В Выборге чествовали учителей-ветеранов

Всемирный день учителя отмечается 5 октября. В Выборгском районе проходит череда мероприятий, посвящённых этой дате. Без внимания не остаются как действующие работники сферы образования, так и ветераны педагогического труда. На встречу, которая по традиции проходит в школе № 10, пригласили учителей, уже вышедших на заслуженный отдых. Поприветствовать их собрались педагоги, школьники и их родители, представители районной администрации.