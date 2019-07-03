В Выборге будут судить молодых мигрантов, изнасиловавших пенсионерку



Следственным отделом по городу Выборгу завершено расследование уголовного дела в отношении двух мигрантов из Средней Азии. Молодые мужчины - одному из них 21 год, другому 22 - обвиняются в групповом изнасиловании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили нам в региональном следственном управлении, преступление было совершено в лесополосе у садоводства "Скиф", недалеко от поселка Горьковское Выборгского района. По версии следствия, днем 23 мая 2019 года обвиняемые напали на 70-летнюю женщину, собиравшую хворост. Злоумышленники избили пенсионерку, после чего оттащили вглубь леса и изнасиловали.

На сегодня по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.