В Выборге 20-летний водитель сбил двух подростков, проехав на "красный"





В Выборге юноша и девушка попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе. ДТП произошло 12 января в 17:35 напротив дома № 43 на Ленинградском шоссе. 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ" на регулируемом пешеходном переходе сбил двух 16-летних подростков, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавших доставили в Выборгскую межрайонную больницу. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, состояние обоих удовлетворительное.