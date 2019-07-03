В Выборге на машину рухнуло дерево

В Выборге упавшее дерево сильно повредило легковой автомобиль. Инцидент произошел сегодня в Северном поселке, на территории Выборгской межрайонной больницы. На месте работал участковый уполномоченный полиции. Предстоит установить, кто возместит владельцу затраты на восстановление машины. Возможно, одной из причин падения дерева стал сильный ветер.

Сотрудники МЧС предупреждают о том, что в предстоящие два-три дня сохранятся неблагоприятные погодные условия с порывами ветра, и советуют парковать автомобили вдали от высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций.