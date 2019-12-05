В Выборге почтили память павших защитников Родины

День неизвестного солдата отмечается в годовщину исторического события — 3 декабря 1966 года под стены Кремля перенесли останки рядового, погибшего в сражениях за Москву. Его личность установить не удалось, как и в случае с миллионами других бойцов. В Выборгском районе захоронено более тридцати тысяч военнослужащих, и далеко не все их имена известны. Над этим работают неравнодушные люди, которые стремятся увековечить память каждого солдата...