В Приморске строят культурно-досуговый центр

У жителей Приморска в 2021 году появится новый культурно-досуговый центр. Он способен вместить до 711 человек. В двухэтажном здании предусмотрен зрительный зал на 300 мест, танцевальный и выставочный залы, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, занятий музыкой и компьютерной графикой. Строительство уже началось. В настоящее время проводятся земляные работы.

Финансирование проектирования и строительства культурно-досугового центра осуществляется за счет областного и местного бюджетов. Цена контракта составила 369,2 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.