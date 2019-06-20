В Лесогорском решают проблему качества отопления





В поселке Лесогорском состоялось совещание по вопросу улучшения качества отопления в многоквартирных домах. В нём приняли участие: председатель областного комитета государственного жилищного надзора и контроля Олег Ромадов, представители администрации Светогорского городского поселения, специалисты ООО "Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство".

Было принято решение установить более мощный насос на местной котельной. Планируется также оборудовать циркулярными насосами каждый из домов, жители которых недовольны качеством отопления. Решение об установке должно было принято собранием собственников. Сделать это необходимо до конца февраля, после чего управляющей организацией будут проведены необходимые работы.

В марте Комитет госжилнадзора проведет проверку выполнения решений, принятых в ходе совещания.