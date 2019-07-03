В Ленобласти состоится массовый учебный туристический поход

В 47 регионе состоится массовый поход на звание «Турист России» и «Турист Ленинградской области». Масштабное мероприятие для любителей отдыхать активно будет проходить в Лужском районе с 11 по 15 сентября.



Участие в походе примут более двухсот человек. На выбор предлагаются длинный и короткий маршруты. Поход по длинной дистанции - 75 км - начнется 11 сентября и закончится 15 сентября; в конце пути участникам будет присвоено звание "Турист России". Короткий маршрут на 30 км начнется 13 сентября. Успешно прошедшие его получат звание "Турист Ленинградской области".

Оба маршрута включают в себя пешую, велосипедную и водную части. Участников похода будут сопровождать опытные специалисты, профессионалы в области походного туризма. На маршруте каждый сможет принять участие в мастер-классах и овладеть тонкостями походной жизни. Инструкторы научат ставить палатку, разжигать костёр, поделятся навыками спортивного ориентирования и другой информацией, необходимой для комфортного пребывания в природных условиях. Каждый путник будет вооружен полным комплектом туристского снаряжения и питания.

В конце пути группы встретятся на финише, где их ждет торжественная церемония закрытия и награждение памятными значками и удостоверениями с присуждением звания.

Участие в походе – бесплатное. Приём заполненных заявок осуществляется до 8 сентября 2019 года по адресу turistrossii2019@gmail.com и по телефону 8 (904) 639-14-82.