В Ленобласти работает образовательная онлайн-платформа

Благодаря новой информационной системе «Современное образование Ленинградской области» родители смогут записать детей в сад, школу и различные секции, а выпускники - пройти профдиагностические тесты и получить помощь специалистов в выборе будущей профессии. И это далеко не все функции «умной системы».

Платформа объединила в себе семь региональных баз, которые ранее работали автономно: базу образовательных организаций, единый информационный образовательный портал, электронную школу, электронный детский сад, электронную запись в школу, социальный навигатор и федеральный реестр инвалидов.

Все сервисы онлайн-платформы представлены на едином портале по адресу: https://obr.lenreg.ru/. Пользоваться системой очень просто, ведь она разделена на блоки: дошкольное, общее и профессиональное образование.

Найти всю необходимую для себя информацию здесь сможет каждый, ведь система рассчитана для всех участников образовательного процесса: от родителей и их детей, до педагогов и органов управления образованием.