В Ленобласти проведут эксперимент по введению специального налогового режима

С 1 января 2020 года Ленобласть подключится к эксперименту по введению специального налогового режима. В регионе появится "Налог на профессиональный доход". О готовности к этой работе шла речь на совещании с органами исполнительной власти региона. Таким образом, с нового года самозанятые граждане в области с доходом не более 2,4 млн рублей в год будут освобождены от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость, но при этом обязаны платить налог в 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам, и 6% — при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Это позволит гражданам, не зарегистрировавшим свой статус в качестве индивидуального предпринимателя, работать легально и брать кредиты в банках. Регистрация самозанятых граждан происходит без визита в налоговую инспекцию — в мобильном приложении "Мой налог", на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. Также все необходимые операции — кассовый чек, учет доходов и другие — формируются в приложении "Мой налог".