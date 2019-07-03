В Ленобласти поддерживают бизнес, работающий на экспорт





Впервые в Ленинградской области получил господдержку малый бизнес, осуществляющий экспортную деятельность. С ее помощью 11 областных производств смогут компенсировать до 90% затрат, понесённых в предыдущие два года и связанных с экспортом.

Так, расходы на транспортно-экспедиторские услуги возместят шести компаниям - из Сланцевского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов. Это производители изделий из бумаги и картона, охлажденного мяса, торфа, лакокрасочные производства и лесозаготовительные предприятия. География их поставок ― от Финляндии до Гонконга.

Затраты на упаковку продукции компенсируют лесозаготовительная компания из Кировского района и производитель деревянных строительных конструкций из Лодейнопольского района. Обе компании осуществляют поставки в Европу.

Транспортные расходы возместит лесоперерабатывающее производство из Сланцевского района, поставляющее продукцию в Латвию, а услуги по таможенному декларированию ― гатчинский производитель сельхозоборудования, идущего на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Производство готовых кормов из Тосненского района возместит затраты на лабораторные исследования, упаковку, транспортные услуги, таможенное декларирование и перевалку. Его продукция поставляется в страны Европы.

Все получатели субсидий, в свою очередь, должны будут заключить, как минимум, один экспортный контракт, а также увеличить не менее чем на 5% величину выручки от реализации товаров или не менее чем на 3% среднемесячную заработную плату работников.