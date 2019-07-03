В Ленобласти комфортный переход на «цифру» обеспечивает штаб



Продолжается работа штаба по переходу Ленинградской области на цифровое телевидение. В его составе - представители Минкомсвязи РФ, региональных комитетов цифрового развития, печати, молодежной политики, социальной защиты населения, а также Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Почта России. На связи – представители муниципальных районов.

Основная задача оперативного штаба – обеспечить комфортный переход жителей на прием 20 обязательных общедоступных телеканалов в современном цифровом формате. Для того чтобы смена телевизионных форматов прошла без потрясений, принято немало как технических, так и управленческих решений. Это и прямая социальная поддержка малообеспеченных, и организация работы волонтеров, которые по обращению людей выходят на места и помогают людям в настройке оборудования, а также мониторинг наличия цифровых приставок в почтовых отделениях и магазинах бытовой техники.

Жители Ленобласти, у которых до сих пор было настроено аналоговое телевидение, после его отключения увидели видеоролик с инструкцией, как подключить цифровое вещание, а также телефонами горячих линий. Ролик будут транслировать до конца недели.

Перейти на цифровое телевидение достаточно просто самостоятельно. Подробные рекомендации по выбору оборудования и его настройке размещена на сайтах ksi.lenobl.ru/activities/ctv и смотрицифру.рф.

Информативные инструкции как по техническим вопросам, так и по выплате компенсаций льготным категориям граждан дают специалисты колл-центров. Можно обратиться на федеральную горячую линию – 8 (800) 220-20-02 или региональные горячие линии – 8 (813) 703-88-33 или 8 (812) 679-01-05.

