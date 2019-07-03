В Ленобласти апробируют новые методы борьбы с бедностью



Органы власти Ленинградской области намерены стимулировать работодателей принимать на 1/2 ставки пенсионеров, многодетных мам и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создавать на селе условия для развития потребительской кооперации с тем, чтобы малоимущие могли бы заниматься птицеводством, а продукцию бы реализовывали молодые фермеры. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко на областном форуме социальных работников. Губернатор добавил,что регион выполнит поручение Президента РФ о снижении бедности более чем в 2 раза к 2024 году, использовав для этого самые разнообразные возможности.