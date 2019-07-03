В Ленинградской области выберут лучшего старосту

Заявки на конкурс старост с 25 октября принимают районные администрации. Организатором выступил областной комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Для участия в конкурсе необходимо подготовить презентацию "Я – староста", в ней рассказать о своей деятельности в поселении, о проведенных встречах с жителями, о реализации общественно-значимых проектов. Работу оценит конкурсная комиссия. Итоги подведут 21 ноября. Победителей ждут премии.

Добавим, институту старост в Ленобласти придается особое значение. Для его развития в регионе принят "закон тысячи добрых дел". Ежегодно из областного бюджета на проекты, предложенные жителями, выделяется более 460 млн рублей.