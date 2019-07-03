В Ленинградской области пройдёт Всероссийская экологическая акция «Сохраним лес!»

В акции по высаживанию сеянцев лесных деревьев могут принять участие все желающие. Она пройдёт в рамках Всероссийской экологической кампании "Сохраним лес!". Её основная цель – привлечь внимание к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Акция "Сохраним лес!" проходит на всей территории России накануне профессионального праздника – Дня работника леса. В Ленинградской области акция будет проходить во всех муниципальных районах, список лесничеств региона размещен на сайте комитета по природным ресурсам региона.