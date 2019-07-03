В Лаппеенранте городские автобусы выкрасят в розовый





Муниципальная транспортная компания г. Лаппеенранты (Финляндия) решила обновить имидж общественного транспорта. Как пишет YLE, минувшей осенью власти Лаппеенранты предложили жителям выбрать цвет для городских автобусов. Было предложено четыре варианта: розовый, зеленый, синий и красный. Подавляющее большинство горожан проголосовали за розовый. Автобусы будут перекрашены в жизнерадостный цвет к июлю 2020 года.

В Финляндии стремятся сделать автобусы более привлекательными, чтобы люди чаще отказывались от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, а это, в свою очередь, сократит количество вредных выбросов в атмосферу.

Фото: Lappeenrannan kaupunki