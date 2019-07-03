В Каменногорске водитель "Ауди" сбил пенсионерку на переходе



В городе Каменногорске Выборгского района госпитализировали женщину, попавшую под колеса автомобиля. ДТП произошло на Ленинградском шоссе около 8 часов утра. 66-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу, сбила машина. Наезд совершил 61-летний водитель "Ауди". В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. По данным Выборгского отдела ГИБДД, она находится в реанимации.

