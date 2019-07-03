В Доме молодежи сегодня День открытых дверей



Презентация подростково-молодежных клубов состоится в Выборге в пятницу, 11 октября. День открытых дверей пройдет по традиции в Доме молодежи на ул. Димитрова, 5. Занятия по душе подростки могут выбрать из 12 направлений. Среди них - волонтерство и добровольческий труд, пропаганда здорового образа жизни и гражданско-патриотическое воспитание, а также художественное творчество, музыка, танцы и развитие молодежных субкультур. Для молодых семей работает клуб "Ясень".

В программе Дня открытых дверей - лотерея, выставка макетов современного оружия и творческий мастер-класс. Начало в 17 часов.