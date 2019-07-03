В 47 регионе учредили "Подарок новорождённому"



Семьи малышей, появившихся на свет в 2020 году и зарегистрированных в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области, будут получать "Подарок новорожденному". Постановление, утверждающее порядок проведения этой акции, утверждено губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Вручение подарков начнётся с 1 марта 2020 года. При этом право на получение подарочных наборов будет у семей всех детей, рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и паспорта родителя.

В состав подарочного набора входят: байковое одеяло, пелёнки, клеёнка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску.

Выдача подарочных комплектов детских принадлежностей будет организована в органах ЗАГС и МФЦ.