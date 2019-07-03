В 47 регионе объявлен конкурс «Спорт глазами детей»

Областной комитет по физической культуре и спорту приглашает детей от 6 до 11 лет принять участие в региональном этапе Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей».

Конкурсная работа должна проиллюстрировать девиз "Спорт – норма жизни". Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в размере 180 до 300 dpi) нужно направить по электронной почте lenoblsport@gmail.com до 25 ноября 2019 года. Должны быть указаны: ФИО, возраст и место проживания автора, название общеобразовательной организации и ее контакты.

Требования к конкурсным работам:

1. На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием цветных карандашей, красок, восковых мелков.

2. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

3. Участник может представить на конкурс только одну работу.

4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и ФИО одного из родителей (законных представителей), адрес проживания.