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Сегодня, 12:00

В 47 регионе объявлен конкурс «Спорт глазами детей»

Областной комитет по физической культуре и спорту приглашает детей от 6 до 11 лет принять участие в региональном этапе Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей».

Конкурсная работа должна проиллюстрировать девиз "Спорт – норма жизни". Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в размере 180 до 300 dpi) нужно направить по электронной почте lenoblsport@gmail.com до 25 ноября 2019 года. Должны быть указаны: ФИО, возраст и место проживания автора, название общеобразовательной организации и ее контакты.
Требования к конкурсным работам:
1. На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием  цветных карандашей, красок, восковых мелков.
2. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.
3. Участник может представить на конкурс только одну работу. 
4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и ФИО одного из родителей (законных представителей), адрес проживания.

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