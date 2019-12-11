В 47 регионе намерены вовлекать взрослое население в занятия физкультурой

В 2020 году в Ленинградской области планируют увеличить количество спортивных мероприятий для взрослых и пожилых людей. Поручение главам муниципальных районов дал губернатор Александр Дрозденко. Глава региона напомнил, что в каждом городе обязательно должны быть построены физкультурно-оздоровительный центр, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, лыжная освещенная трасса, велодорожка.