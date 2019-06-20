В 47 регионе меняется подход к организации капремонта

В Ленинградской области обновлён подход к организации капитального ремонта жилого фонда. Теперь первоочерёдность строительных работ будут устанавливать на основании проектно-изыскательских работ, чтобы исключить случаи, когда, к примеру, при протекающей кровле ремонтируют фасад.



В Выборге в этом году проектно-изыскательская деятельность будет вестись по десяти адресам. На проспекте Ленина это дома №№ 8, 8а, 12/10 и 16. На улице Крепостной - дома №№ 2/4, 6, 8 и 37. В переулке Рыбном в доме №2, на улице Вокзальной в доме № 13. Завершить обследование предстоит к середине 2020 года.

Проведение же капитального ремонта запланировано в 26 домах. Инженерные коммуникации будут заменены по адресам: ул. Большая Гвардейская, 2, ул. Данилова, 1, ул. Мира, 16, пр. Суворова, 9, ул. Некрасова, №10 и №19, ул. Промышленная, 2, пр. Ленина, 18, ул. Сторожевой башни, 18.

Устанавливать новые лифты будут в 17 домах по адресам: бульвар Кутузова, 33, Московский пр.,10, пр. Победы, №6 и № 8, ул. Макарова, 4, ул. Гагарина №№ 29, 65 и 71, ул. Крепостная, 39а, ул. Офицерская, №12 и №14, ул. Приморская, №№ 36, 40 и 53, ул. Травяная, 6, Ленинградское шоссе, 51а. Всего будет установлено 27 лифтов.

