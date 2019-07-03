В 47 регионе будут обновлять и расширять детские сады



Согласно проекту бюджета Ленобласти, в 2020 году на реновацию детских садов планируется потратить 336 млн рублей. Цель реновации - улучшение условий пребывания там детей и увеличение числа мест.

"Решение о реновации детских садов было принято после успешной реализации программы реновации школ. Благодаря этой программе многие школы области не только преобразились с эстетической точки зрения, но и получили новое учебное оборудование," – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Областной бюджет будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание 18 октября.



