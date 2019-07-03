В 47 регион придут деньги на завершение "долгостроя"





Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел переговоры с гендиректором федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олегом Говоруном о сроках выделения средств на достройку проблемных жилищных объектов. Проект соглашения находится сейчас на подписании у каждой из сторон. После того как документ будет подписан, до конца октября в регион должны прийти средства из Фонда.

На сегодня в Ленинградской области признаны банкротами 23 застройщика, осуществляющих строительство 96 многоквартирных домов.