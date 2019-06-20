В 2020-м году в Ленобласти усилили господдержку фермеров

В Выборгском районе, как и во всей Ленинградской области, активно продолжает развиваться сельское хозяйство. В 2019 году выборгские аграрии произвели больше одного миллиарда яиц, 36 тысяч тонн молока, 28 тысяч тонн мяса, примерно столько же овощей и 5 тысяч тонн рыбы. Большой вклад в общий показатель внесли малые формы хозяйства. Они регулярно получают государственную поддержку в форме грантов и субсидий, что положительно сказывается на производительности.