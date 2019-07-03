В 2020 году в Выборгском районе капитально отремонтируют трассу Красносельское — Правдино

Расходы дорожного фонда Ленобласти на 2020 год составят более 10 млрд рублей. В проекте регионального бюджета на следующий год предусмотрено 3,2 млрд рублей на обслуживание десяти тысяч километров областных трасс, почти 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. На ремонт и капремонт магистралей предусматривается около двух млрд. Ещё столько же пойдет на мероприятие по снижению аварийности. По планам дорожного комитета, в следующем году в Выборгском районе пройдет капремонт трассы Красносельское — Правдино и ремонтные работы на участках дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.