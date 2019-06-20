Уже в ближайшую субботу в эфире "Спортивный интерес"!

Новый выпуск программы "Спортивный интерес" вы увидите в предстоящую субботу, 18 января, на телеканале ВМТК! Вас ожидают: первая в новом году зарядка, аквааэробика и... встреча с очаровательной чемпионкой. А на десерт ведущие программы Настя и Вова схлестнутся в спарринге :)

Не пропустите!