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Сегодня, 15:54

Уже в ближайшую субботу в эфире "Спортивный интерес"!

Новый выпуск программы "Спортивный интерес" вы увидите в предстоящую субботу, 18 января, на телеканале ВМТК! Вас ожидают: первая в новом году зарядка, аквааэробика и... встреча с очаровательной чемпионкой. А на десерт ведущие программы Настя и Вова схлестнутся в спарринге :)
Не пропустите!

Метки аквааэробиказарядкаспортивный интерес
Категории Сюжеты