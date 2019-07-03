Ушёл из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Николай Солодкин

11 декабря скончался заслуженный работник сельского хозяйства Николай Фёдорович Солодкин.

Николай Солодкин родился 4 января 1947 года в Витебской области в крестьянской семье. В 1976 году окончил Ленинградский ветеринарный институт; трудовую деятельность начал главным ветврачом в совхозе "Ленинский".

В 1994 году коллектив сельхозпредприятия "Нива" единогласно избрал Николая Солодкина руководителем.

12 лет он возглавлял лучшее молочное сельхозпредприятие района, был награжден грамотами и медалями, имел звание "Заслуженный работник сельского хозяйства России".

Прощание с Николаем Федоровичем Солодкиным назначено на субботу, 14 декабря. Отпевание пройдет в 12.00 в пос. Ленинское, в храме Константино-Еленинского женского монастыря. Похороны состоятся на Симагинском кладбище.

Администрация Выборгского района и коллектив руководителей районных сельхозпредприятий выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.