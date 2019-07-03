Ушёл из жизни  Валентин Александрович Карпов





7 декабря 2019 года на 83-м году жизни скончался председатель Федерации пулевой и стендовой стрельбы Выборга и Выборгского района Валентин Александрович Карпов.

Более 50 лет Валентин Карпов отдал развитию стрелкового спорта в нашем городе. С 1964 года он работал ведущим инженером на Выборгском приборостроительном заводе и всё свободное время отдавал пулевой стрельбе, а по совместительству был тренером-преподавателем по пулевой стрельбе в ДЮСШ. В 2005 году Валентин Александрович возглавил общественную организацию "Федерация пулевой и стендовой стрельбы г. Выборга и Выборгского района" и продолжал работать в качестве инструктора по спорту в физкультурно-спортивном центре "Фаворит". Многие его воспитанники - победители и призёры соревнований регионального и федерального уровня по пулевой стрельбе.

Информация о времени и дате прощания с Валентином Александровичем Карповым будет размещена дополнительно.