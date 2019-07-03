10 сентября 2019 года ушёл из жизни Александр Иванович Финатов. Он родился 9 октября 1940 года в деревне Фатьяново Московской области. Обучался в местной школе. Окончив Кудиновский машиностроительный техникум, был призван в ряды Вооруженных Сил. Службу проходил в одной из частей в Выборгском районе.

В 1962 году Александр Иванович начал свой трудовой путь на заводе "Электроинструмент" в Выборге, был помощником мастера литейно-кузнечного цеха.

В 1965 году поступил на работу в Выборгский РК ВЛКСМ на должность второго секретаря РК ВЛКСМ.

В 1968 году был избран первым секретарем Выборгского РК ВЛКСМ.

В 1970 году избран первым секретарем Выборгского ГК ВЛКСМ.

В 1972 году поступил на работу в аппарат ГК КПСС, где проработал до 1975 года.

С 1975 года работал на "Производстве №3 Ленинградского объединения "Продмаш" начальником производства. В 1977 году был назначен директором завода.

В 1979 году поступил на должность заведующего отделом торговли в исполком Выборгского городского совета народных депутатов (горисполком), где проработал до 1987 года.

С 1987 года по 1989 год работал заместителем директора Выборгской сетевязальной фабрики.

С 1989 года до выхода на пенсию работал заместителем директора в Выборгском филиале института "ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ".

Александр Иванович избирался депутатом Выборгского районного совета депутатов, а также Выборгского городского совета депутатов.

Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и жителей г. Выборга и района.

Неоднократно был отмечен благодарностями и грамотами от руководства за многолетний, самоотверженный труд и достойное исполнение своих служебных обязанностей.

Награжден медалью "Ветеран труда".

Александр Иванович был высоким профессионалом, требовательным и справедливым руководителем, отзывчивым и чутким человеком. Его характеризовали такие качества, как тактичность, неравнодушие и душевная доброта.

Светлая память об Александре Ивановиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Администрация МО "Выборгский район", депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича Финатова.



Прощание с ним состоится 12 сентября 2019 года в 12.30 в Спасо-Преображенском соборе.