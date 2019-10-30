Удивительная выставка в галерее "Арт-холл"

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" презентовал публике новую экспозицию в галерее "Арт-холл". Работы представили члены творческого объединения "Равновесие" из Санкт-Петербурга. Все авторы – сотрудники разных отделов Государственного Эрмитажа...

