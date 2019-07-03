Ученицы и педагоги выборгской школы искусств - стипендиаты областного комитета по культуре





В Санкт-Петербурге чествовали стипендиатов областного комитета по культуре. В числе награждённых - учащиеся и педагоги Детской школы искусств г. Выборга. За творческие достижения воспитанницы школы искусств Анна Тихонова (виолончель) и Анастасия Егорова (сольное пение), их преподаватели Инна Сапогова и Татьяна Луковенко, а также концертмейстер Марина Лебедева получили дипломы от комитета по культуре Ленинградской области.