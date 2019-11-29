Участники медиафорума «Диалог культур» побывали в Выборге

Выборг посетила интернациональная команда журналистов - участников Санкт-Петербургского международного медиафорума "Диалог культур". Этот форум ежегодно собирает сотни участников. В наш город приехали редакторы, фотографы, корреспонденты и операторы телекомпаний, а также блогеры и независимые журналисты из более чем 20 стран. В Выборге их ждала экскурсия, которая стартовала в библиотеке Алвара Аалто...