Участники конкурса "Звонкая строка" будут читать прозу о войне





Учащихся выборгских школ со 2-го по 4-й класс приглашают поучаствовать в конкурсе чтецов "Звонкая строка". Он посвящен Году памяти и славы, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным. Участникам предлагается прочитать отрывок из прозаического произведения о Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдет 12 февраля в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто. В 11.00 свои таланты начнут демонстрировать учащиеся школ Выборгского района, в 13 часов – ребята из образовательных учреждений г. Выборга.

Желающим принять участие необходимо предварительно зарегистрироваться. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.

Телефон для справок: 8(81378) 2-07-54; 8(81378) 2-42-79.