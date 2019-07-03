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Сегодня, 12:31

Убийце из Выборга предъявлены обвинения сразу по трем статьям

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством), части третьей статьи 30, части второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

Вечером 13 октября 2018 года 54-летний житель Выборгского района поссорился с соседкой на крыльце дома на улице Шестакова. Не справившись с агрессией, мужчина нанес сильные удары по голове женщины, а затем достал нож и угрожал расправой.

Через неделю мужчина решил ночью прийти в квартиру к знакомым, проживающим на Центральной улице. И снова не с пустыми руками – с собой гость взял нож. Не успел хозяин квартиры открыть дверь, как тут же получил ножевое ранение. Следом в грудь ранена и подруга хозяина.

Пострадавшие спрятались от агрессора в комнате и вызвали скорую помощь. Позже, по данным СК, женщина от полученных травм скончалась в больнице, а хозяин квартиры был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Известно, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. На данный момент уголовное дело передано в суд. Решение мужчина дожидается под стражей.

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