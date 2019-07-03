У занятий конным спортом среди гражданского населения в Выборге хороший фундамент

Планируются соревнования между Хельсинки и Выборгом

Газета "Karjala" , 05 марта 1938 года

Увлечение конным спортом среди гражданского населения Выборга заметно увеличилось в последнее время. Занятия проходят под "крылом" общества "Карельская полевая езда" и его дочерним отделением "Выборгская школа верховой езды". Сейчас в школе верховой езды семь лошадей и около сорока учеников, из которых половину составляют школьники.

В один из вечеров мы заглянули в расположенный на Нейтсютниеми гарнизонный манеж, которым также пользуется и гражданское население. Здесь мы застали председателя Карельского общества полевой езды, подполковника Л. Леандера и нового руководителя верховой езды гарнизона, господина Т. Элфинга, которые еще и преподают в училище верховой езды. Мы спросили у них, что нового слышно в области верховой езды.

Начальник гарнизона, генерал – майор Хягглунд очень позитивно относится к занятиям верховой ездой среди гражданского населения, - говорит подполковник Леандер. - Интересы любителей верховой езды среди гражданского населения и среди служащих оборонного ведомства одинаковы. Чем более высок интерес мирян к этому занятию, тем более высокая потребность в ездовых лошадях, и тем более будет стимула у коннозаводчиков поставлять пригодных для этого лошадей. Ездовых лошадей в стране должно быть больше, что очень выгодно оборонному ведомству, поскольку сейчас таких лошадей у нас не хватает. Умение держатся в седле также полезно, если смотреть на этот вопрос с точки зрения военной службы. Идеально, когда каждый мужчина, достигший призывного возраста, идет в армию, уже имея навык верховой езды.

Выборгские городские власти также с пониманием относятся к этому виду спорта и обращают внимание оборонного ведомства на то, что на территории такого большого гарнизона и таких пространств, как Выборг и район, использование ездовых лошадей необходимо. Редко кто из горожан может подумать, что на службе у армии здесь сотни ездовых лошадей.

У увлечения верховой ездой здесь в Выборге замечательно широкий фундамент, - говорит господин Элфвинг, - и особенно радует, что среди молодого поколения столь много увлекающихся верховой ездой. Прекрасное этому подтверждение видно на уроках верховой езды, когда все, не взирая на возраст и социальное положение, увлеченно постигают секреты искусства верховой езды, будь то выездка или скачки с препятствиями. Посмотрев под другим углом зрения, становится понятным широкое увлечение верховой ездой в этой местности. Выборгская школа верховой езды стоит в стране на втором месте по своему возрасту, а Выборг лишь немногим уступает по популярности этого увлечения нашей столице. Нашей целью является провести этой весной, а точнее в конце мая, соревнования по верховой езде, в которые будут включены соревнования между Выборгом и Хельсинки. В Выборге есть прекрасные наездники, но вот по качеству и породам лошадей мы еще позади столицы.

Материал подготовлен по материалам, предоставленным архивом ЛОГАВ