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Вчера, 19:17

У каждого десятого захороненного под Выборгом солдата нет имени

День неизвестного солдата отметил накануне Выборг. На территории Выборгского района похоронены более 30 тысяч воинов, погибших в Советско-Финляндскую и Великую Отечественную войны. Каждый десятый из них – неизвестный солдат.

День неизвестного солдата отметил накануне Выборг

Сотни людей в Выборгском районе работают над установлением имен неизвестных солдат. Это участники поисковых отрядов, краеведы, сотрудники архива и военкомата, городского информационного центра и простые жители. К сожалению, работы меньше не становится. Ежегодно поисковики находят новые, неизвестные ранее захоронения, поднимают останки солдат из болот, воронок, заросших окопов.  

День неизвестного солдата отметил накануне Выборг

Сергей Загацки, руководитель МИР "Куутерселькя 1944" 

Мы съездили на раскопки с поисковым отрядом и увидели, что в лесах, где в детстве играли в войнушку и собирали грибы, из этих самых воронок ребята поднимают солдат. По двое, по трое человек…  И возникло острое чувство несправедливости: как получилось, что мы об этом забыли? Тогда возникла идея, маленький участок этой линии обороны в том месте, где она была прорвана, мезеефицировать. Начиналось это, как народная инициатива: собрались волонтеры, расчистили старые финские траншеи и убежища, поставили информационные таблички. Тогда думали: "Это все, что можно сделать". Потом оказалось, что это только первый маленький шаг. 

Сейчас под Рощино возник целый мемориально-исторический район "Куутерселькя 1944". В 2017 году его официально признали объектом культурного наследия, достопримечательным местом регионального значения. Там проложили дорожки, установили более 20 информационных табличек. Получился такой "музей под открытым небом". 

День неизвестного солдата отметил накануне Выборг

А параллельно ведется огромная поисковая работа, в том числе и в финских архивах. Она уже помогла вернуть имена сотням неизвестных бойцов, погибших в наших лесах. Вот только никто не знает, сколько еще неизвестных солдат предстоит найти…

День неизвестного солдата отметил накануне Выборг
 

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