У каждого десятого захороненного под Выборгом солдата нет имени

День неизвестного солдата отметил накануне Выборг. На территории Выборгского района похоронены более 30 тысяч воинов, погибших в Советско-Финляндскую и Великую Отечественную войны. Каждый десятый из них – неизвестный солдат.

Сотни людей в Выборгском районе работают над установлением имен неизвестных солдат. Это участники поисковых отрядов, краеведы, сотрудники архива и военкомата, городского информационного центра и простые жители. К сожалению, работы меньше не становится. Ежегодно поисковики находят новые, неизвестные ранее захоронения, поднимают останки солдат из болот, воронок, заросших окопов.

Сергей Загацки, руководитель МИР "Куутерселькя 1944" Мы съездили на раскопки с поисковым отрядом и увидели, что в лесах, где в детстве играли в войнушку и собирали грибы, из этих самых воронок ребята поднимают солдат. По двое, по трое человек… И возникло острое чувство несправедливости: как получилось, что мы об этом забыли? Тогда возникла идея, маленький участок этой линии обороны в том месте, где она была прорвана, мезеефицировать. Начиналось это, как народная инициатива: собрались волонтеры, расчистили старые финские траншеи и убежища, поставили информационные таблички. Тогда думали: "Это все, что можно сделать". Потом оказалось, что это только первый маленький шаг.

Сейчас под Рощино возник целый мемориально-исторический район "Куутерселькя 1944". В 2017 году его официально признали объектом культурного наследия, достопримечательным местом регионального значения. Там проложили дорожки, установили более 20 информационных табличек. Получился такой "музей под открытым небом".

А параллельно ведется огромная поисковая работа, в том числе и в финских архивах. Она уже помогла вернуть имена сотням неизвестных бойцов, погибших в наших лесах. Вот только никто не знает, сколько еще неизвестных солдат предстоит найти…



