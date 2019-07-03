У именинника на Брусничном отобрали более двух центнеров сыра и масла

Два административных дела возбуждено выборгскими таможенниками в отношении двух россиян.



Как сообщили нам в Северо-Западном таможенном управлении, на МАПП Брусничное из Финляндии прибыл автобус, в котором домой возвращались 40 пассажиров. Все прошли таможенный контроль, никаких нарушений выявлено не было. Но при осмотре салона автобуса инспектор обнаружил бесхозные товары. Как выяснилось впоследствии, вещи принадлежали двум пассажирам - мужчине и женщине. Дама пояснила, что приобрела 38 игрушек и 30 упаковок термобелья по просьбе своих знакомых, чеки не сохранила, а с таможенными правилами декларирования товаров не знакома. Общий вес товара составил 38 кг.Мужчина же, перевозивший 211 кг сыра и масла, в объяснении написал, что у него "завтра день рождения" и он "решил себя побаловать, но не рассчитал норму".

На таможне товар был признан не предназначенным для личного пользования, изъят и направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости.