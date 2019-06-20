Творческий вечер прошел в выставочном зале «Выборг – город воинской славы»

27 января отмечался День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии памятной даты в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" прошёл творческий вечер, организованный администрацией Выборгского района. Его почётными гостями стали живые свидетели того страшного времени. Школьники подготовили для них небольшой концерт: читали стихи, исполняли песни и показали небольшое театральное представление...