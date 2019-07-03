Турнир по грэпплингу пройдет в Выборге в воскресенье





Выборг готовится принять Всероссийский турнир по спортивной борьбе в разделе грэпплинг. Он пройдет 1 декабря в спорткомплексе на Ленинградском шоссе, 103. В соревнованиях примут участие спортсмены старше 12 лет из Ленинградской, Московской, Калининградской и других областей. Всего же за Кубок губернатора поборются почти 600 участников. Состязания начнутся с самого утра; торжественная церемония открытия - в 13 часов.