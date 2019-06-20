Туалеты для собак появились в аэропорту Хельсинки-Вантаа 





В аэропорту Хельсинки-Вантаа появилось два туалета для собак. Как сообщает Служба новостей YLE, конструкция представляет собой небольшой подиум, покрытый искусственной травой.

Один туалет располагается в новом крыле аэропорта, откуда самолеты совершают рейсы за пределы Шенгенской зоны. Второй находится на улице перед терминалом T2.

По словам сотрудников аэропорта, ежегодно через столичный аэропорт путешествует более 10 000 собак, и задача служб аэропорта - сделать так, чтобы путешествие для пассажиров с животными было максимально удобным.



Фото: Petteri Juuti / Yle