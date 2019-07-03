Трудовые книжки в 2021 году станут электронными

С 1 января 2021 года на бумажном носителе трудовые книжки будут вестись работодателем только по письменному заявлению работника.

Марина Кулакова, зам. начальника управления пенсионного фонда в Выборге Такое заявление необходимо написать в течение 2020 года. Если работник не подает заявление, то все сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. Работодатель должен выдать трудовую книжку на руки всем работникам, не написавшим такое заявление.

При этом работодатель должен будет ежемесячно представлять в управление пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых и будут формироваться электронные трудовые книжки.

Сам работник в любое время сможет посмотреть информацию в личном кабинете на сайте пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через специальное приложение для смартфонов. Также, при необходимости, из электронной трудовой на работе, ПФР или в МФЦ могут сделать выписку.