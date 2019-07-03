Трое школьников из Ленинградской области - лауреаты межрегионального конкурса сочинений

Школьница из Выборгского района - в числе лауреатов III Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!».

Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге. Дипломы и памятные подарки лауреатам конкурса сочинений "Я - гражданин России!" вручил полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он отметил, что конкурс стал доброй традицией, ежегодно объединяющей сотни тысяч школьников и студентов среднего профессионального образования из всех регионов Северо-Запада России.

Всего в конкурсе приняло участие свыше четверти миллиона школьников и студентов Северо-Запада России. Среди 35 лауреатов межрегионального конкурса - трое из Ленинградской области. В их числе ученица Вещевской школы Людмила Гуревич, школьник Даниил Орлов из Соснового Бора и студентка Сланцевского индустриального техникума Екатерина Кузнецова.