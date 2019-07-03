Трое детей пострадали в ДТП под Выборгом





Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в аварии в Выборгском районе. ДТП произошло 14 ноября днем на 50-м км автодороги "Молодежное-Верхнее Черкасово". Как рассказали в выборгском отделе ГИБДД, 29-летний водитель "Мицубиси" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Хендай". В результате пострадали водители обеих машин, а также пассажиры. В "Хендае" ехали две женщины и трое детей. По словам медиков, годовалый малыш в удовлетворительном состоянии. Двух мальчиков в возрасте 9 и 5 лет с тяжелыми травмами доставили в выборгскую больницу, а затем перевезли в Санкт-Петербург. Одна из женщин до сих пор находится в реанимации.