Тест на ВИЧ можно сделать быстро и анонимно 4 сентября

Выборг присоединяется к Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019". Пройти экспресс-обследование можно будет 4 сентября в центре города. Прямо на Красной площади будут развернуты мобильные пункты, где за несколько минут можно узнать свой ВИЧ-статус. Паспорт предъявлять не нужно: тестирование проводится анонимно. Результат будет готов через 10-15 минут.

Врачи напоминают: Ленинградская область входит в число наиболее пораженных ВИЧ-регионов России. Положительный ВИЧ-статус выявляют не только у наркозависимых и ведущих асоциальный образ жизни, но и у вполне благополучных людей. Чтобы быть уверенным в своем здоровье, обследоваться необходимо регулярно.