Смоляной мыс "гости" начали уродовать еще до официального открытия

Смоляной мыс официально еще не открыли, а «культурные» водители уже отметились.



Несмотря на установленные блоки, временно ограничивающие проезд на территорию, нашлись умники, которые считают себя хитрее всех. Как вы можете увидеть на фотографии, воспользоваться открытым проездом через архив оказалось слишком сложно, гораздо проще прокатиться на машине по свежему газону. А потом удивляемся, почему мусор мимо урны, пешеходов не пропускают, и все без настроения ходят...