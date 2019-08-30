Молодые выборгские танцоры показали, на что способны

Свои лучшие номера показали выборгским зрителям ребята из танцевально-спортивного коллектива «Ариель» и центра танцевального спора «Энкор». Ко Дню открытых дверей они подготовили танцы из европейской и латиноамериканской программ.

На паркете выступили юные артисты из разных возрастных групп. Тем не менее, зрителя удивила техничность и смелость исполнения танцевальных номеров. От поддержек иногда просто дух захватывало.

Анастасия Глебова, участница коллектива "Ариель" Сначала на поддержках очень страшно. Когда поддержку показывает тренер, думаешь: "А как же я так буду?" Но когда несколько раз повторяешь, страх уходит. И нужно доверять партнеру.

Бальными танцами Анастасия занимается уже 10 лет. На ее счету победы и призовые места на соревнованиях от регионального до международного масштаба. И Анастасия не единственная "звездочка" в "Ариель". Ребята часто бывают на соревнованиях, за последний год фактически ежемесячно.

Игорь Петров, руководитель коллективов "Ариель" и "Энкор" У нас есть чем похвастаться. У наших ребят много различных званий от лауреатов до победителей международных и всероссийских соревнований. Даже летом мы успели поучаствовать в соревнованиях, съездить на танцевальные сборы и подготовить номера для дня открытых дверей. Сегодня у нас была задача познакомить с бальными танцами тех, кто о них еще не знает, набрать в коллектив ребят, которые хотят научиться танцевать.

Кстати, бальным танцам учат не только детей. Есть группы и для взрослых. А школьникам коллектив помимо классической бальной программы предлагает освоить еще и современные уличные танцевальные направления.