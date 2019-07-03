Таможня Финляндии запустила сайт на русском языке 

Таможня Финляндии проводит тестирование новых электронных услуг, предназначенных для людей, пересекающих границу. Как пишет YLE, на новом сайте "Таможенная информация для туристов" собраны советы и инструкции, касающиеся таможенных правил. Информация доступна на русском языке. Турист, прибывающий из России, может, например, ознакомиться с ограничениями, касающимися лекарств, а при выезде из Финляндии получить информацию о покупках по системе tax-free.

В данный момент информация предлагается тем, кто пересекает границу через пункт пропуска Нуйямаа. Услуга доступна до конца ноября.

Фото: Petteri Paalasmaa / AOP